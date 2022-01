Abolire il carcere, una proposta politica: Manconi vs Trocchia vs Morra vs Giacalone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il docente universitario ex sottosegratario alla giustizia, il presidente della Commissione Antimafia, il giornalista di Domani e il direttore de La Ragione si sono confrontati a ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il docente universitario ex sottosegratario alla giustizia, il presidente della Commissione Antimafia, il giornalista di Domani e il direttore de La Ragione si sono confrontati a ...

Advertising

Mariari30057064 : RT @edoludo: Si chiedono mai come stanno i terremotati nei container? Maledetti! La proposta di abolire il carcere, dopo la morte di un bam… - vaniacavi : RT @edoludo: Si chiedono mai come stanno i terremotati nei container? Maledetti! La proposta di abolire il carcere, dopo la morte di un bam… - edoludo : Si chiedono mai come stanno i terremotati nei container? Maledetti! La proposta di abolire il carcere, dopo la mort… - RItaliano3 : RT @linetta53: Questi sono tutti pazzi. Abolire il carcere? Ecco l’ultima dei grulli - linetta53 : Questi sono tutti pazzi. Abolire il carcere? Ecco l’ultima dei grulli -