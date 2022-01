Trump definisce Twitter una disgrazia per la democrazia dopo il ban di Marjorie Taylor Greene

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ci ha sguazzato per anni, lanciando accuse a suon di bufale e diventando il personaggio più amato dai QAnon che lo hanno eletto un idolo quasi biblico. Perché Donaldnon si è limitato a raccontare storie false (ultime, ma solo a livello temporale, quelle sulle cure anti-covid, come quella del disinfettante da iniettarsi) nella vita reale, ma ha spesso utilizzato le piattaforme social per propinare bufale propagandistiche. Per questo,i fatti di Capitol Hill (è trascorso quasi un anno, ormai) Facebook elo hanno bannato definitivamente. E ora torna ad attaccare i social per aver sospeso il profilodella deputata Repubblicana (di estrema destra e fervente rappresentante delle teorie della cospirazione di QAnon). LEGGI ...

Advertising

giornalettismo : Talmente una disgrazia da chiudere il suo messaggio sponsorizzando il suo di social dove, evidentemente, è lecito f… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump definisce

Giornalettismo

... e come affermato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti su ordine di". Inizia così un ... gli Stati Uniti hanno violato i propri obblighi, tra cui la Risoluzione chegli atti di ...Tra i frequentatori del miliardario figurano Bill Clinton, Donald, Bill Gates. E il principe ... come loil Daily Mail, che costringerebbe il principe a ritirarsi per sempre tra le mura ...Il premier Orbán è stato definito dall'ex-presidente statunitense Trump "un leader forte, che merita la rielezione in Ungheria" nella tornata di aprile ...I giornali americani raccontano i dettagli dell’attacco in corso alla democrazia americana, ma Biden e soprattutto il suo Attorney General Merrick Garland non stanno facendo niente, per non esacerbare ...