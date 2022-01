Terribile incidente sull’A1 | rimasta ferita una bimba di 4 anni | è gravissima

(Di martedì 4 gennaio 2022) Attimi di paura questo pomeriggio, a seguito di un. Il sinistro è avvenuto nel tratto di strada compreso tra Cassino e Caianello, nel territorio di San Vittore. Nel violento impatto è purtroppocoinvolta una bambina di soli 4originaria della provincia di Latina che, data la gravità delle sue condizioni, è stata trasin elicottero all’ospedale Santobono di Napoli; la piccola era in auto con i genitori, portati invece al Santa Scolastica di Cassino, in prognosi riservata. Le cause dell’sono attualmente in fase di accertamento da parte della Polizia Locale. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente

il Dolomiti

Una bimba di 4 anni originaria della provincia di Latina e' rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. Si e' verificato nel pomeriggio lungo la ...