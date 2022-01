Sci alpino | Petra Vlhova domina la prima manche dello slalom di Zagabria Shiffrin seconda

(Di martedì 4 gennaio 2022)ladi. La slovacca ha sfruttato al meglio la possibilità di partire con il pettorale numero uno su un tracciato ai limiti del regolamentare. Sicuramente uno spettacolo non degno di un evento di Coppa del Mondo, con il forte vento che ha portato numerose foglie in pista, con la neve mischiata a terra e con un terreno che si è spaccato dopo pochissimi passaggi. Alle spalle della slovacca ha chiuso la rientrante Mikaela, ma l’americana ha certamente pagato la partenza con il pettorale numero 7, chiudendo a 64 centesimi dalla rivale. Terza posizione per la svizzera Wendy Holdener, che ha limitato i danni, chiudendo ad 81 centesimi, appena davanti alla svedese Anna ...

Programma gare internazionalimar. 04/01/22 " cdm " sl f zagabria (cro) " 12.30 - 16.05, raisport*eurosport sab. 08/01/22 " cdm " gs f kranjska gora (slo) " 09.30 - 12.30, raisport*...Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo pernordico (per il fondo con il Tour de Ski, per il salto maschile con il 4 Trampolini) e. OA Sport vi propone la diretta live testuale ...ZAGABRIA - In una gara condizionata dal manto nevoso pieno di foglie per il vento e che si degrada in fretta, Petra Vlhova ne approfitta scendendo per prima per ...Petra Vlhova domina la prima manche dello slalom di Zagabria. La slovacca ha sfruttato al meglio la possibilità di partire con il pettorale numero uno su un tracciato ai limiti del regolamentare.