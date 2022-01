Riot Games | lo sviluppatore pagherà 100 milioni di dollari per risolvere un’azione legale in materia di abusi

(Di martedì 4 gennaio 2022), publisher di League of Legends, ha accettato di pagare 100diperindiha accettato di pagare 100dipercollettiva riguardante presunte discriminazioni di genere,e molestie sessuali. Secondo i termini dell’accordo transattivo, lodi League of Legends e Valorant80diagli attuali ed ex dipendenti a tempo pieno e appaltatori di agenzie interinali in California. Sono ...

infoitscienza : Aaron Linde si unisce a Riot Games, è l'ex lead narrative designer di Halo Infinite - GiocareOra : Il narratore capo di Halo Infinite si unisce a Riot Games - GamingToday4 : Tante novità in tutti i prodotti Riot Games - DigitalkPR : Riot Games risarcisce con 100 milioni di dollari le impiegate danneggiate Il caso del publisher di League of Legend… - DdlCasper : RT @Jrepput: Iniziato a lavorare con le API di Riot Games il 23, oggi 1 Gennaio la V 0.1 Beta del programma di Tracking delle statistiche d… -

Ultime Notizie dalla rete : Riot Games

Il pirata ha faticato molto in questa prestagione, e pertantoha deciso di dargli una mano. Il tempo di ricarica della Q sarà ridotto da 5 a 4.5 secondi, mentre il costo in mana diminuirà ...La Stagione 12 di League of Legends non impiegherà molto ad arrivare, e questo lo sappiamo bene. Come ogni anno, a partire dalla Stagione 9 per l'esattezza,ha uno standard per cui rilasciano video speciali per celebrare l'inizio di un nuovo evento per la stagione competitiva di LoL . Questo è stato fatto da ben 3 anni oramai, con Awaken, ...Giusto ieri abbiamo riportato che Aaron Linde, il lead narrative designer di Halo Infinite ha lasciato 343 Industries per perseguire una nuova opportunità lavorativa. Poche ore fa con post su Twitter, ...Il lead narrative designer di Halo Infinite entra in Riot Games | Aaron Linde si è unitp allo studio di League of Legends e Valorant.