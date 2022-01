Porte girevoli tra authority e settore privato | il segretario generale dell’Antitrust Arena passa allo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

(Di martedì 4 gennaio 2022) Filippo, fino al 30 dicembree avvocato dello Stato, ètocome partner responsabile del dipartimento di Diritto pubblico dell’economia che, spiega la società, “coordinerà le practice di Diritto europeo, Diritto amministrativo e Antitrust e rafforzerà la sede di Roma come luogo strategico per lo sviluppo e la crescita dello”. Un classico caso di(revolving doors) trapubblico e, fattispecie del tutto lecita che suscita però non pochi interrogativi sull’opportunità di un ...

Advertising

shiwasekitai : RT @fattoquotidiano: Porte girevoli tra authority e settore privato, il segretario generale dell’Antitrust Arena passa allo studio legale G… - fattoquotidiano : Porte girevoli tra authority e settore privato, il segretario generale dell’Antitrust Arena passa allo studio legal… - StranoAlex : RT @ale_dibattista: Sono i conflitti di interesse, le “porte girevoli” tra politica e finanzia, le nomine utili ai politici (io ti nomino l… - BiagioSiracusa : RT @ale_dibattista: Sono i conflitti di interesse, le “porte girevoli” tra politica e finanzia, le nomine utili ai politici (io ti nomino l… - GeaPilato : RT @ale_dibattista: Sono i conflitti di interesse, le “porte girevoli” tra politica e finanzia, le nomine utili ai politici (io ti nomino l… -

Ultime Notizie dalla rete : Porte girevoli

Il Fatto Quotidiano

per il club di Castellammare che saluterà alcuni elementi, poco utilizzati e non centrali in organico, e si fionderà all'acquisto di pedine utili al mister. Gli occhi della dirigenza ...La questione delle cosiddette "" sarà oggetto della prossima riforma del Csm, ma a suscitare sdegno è come certi giornali abbiano approfittato del tema, nel tentativo di allargare il ...Onana (25 anni) all’Inter a parametro zero: bel colpo“. TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sul colpo Andre Onana da parte dell’Inter. Fonte: Twitter Fabrizio Biasin “Più c ...Una previsione che di fatto si limita a recepire quella già contenuta nel disegno di legge dell'ex ministro Alfonso Bonafede , il testo base in discussione in Commissione Giustizia alla Camera a cui i ...