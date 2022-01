Perché Novak Djokovic può giocare gli Australian Open? Esenzione medica, motivi non comunicati: scoppia la polemica (Di martedì 4 gennaio 2022) Novak Djokovic giocherà gli Australian Open 2022, primo Slam della nuova stagione di tennis in programma dal 17 al 30 gennaio sul cemento di Melbourne. La presenza del numero 1 al mondo è rimasta a lungo in dubbio, Perché le sue posizioni contro il vaccino Covid-19 sono ben note e nella Stato di Victoria è vietato l’ingresso alle persone non vaccinate. A meno che non ricevano un’Esenzione medica. Proprio questo è il caso del giocatore serbo, il quale ha avuto il permesso per entrare nel Paese anche se non si è sottoposto al ciclo vaccinale. Novak Djokovic ha pubblicato una foto che lo ritrase all’aeroporto, accompagnandola con questo messaggio: “Buon anno a tutti! Vi auguro salute, amore e felicità in ogni momento. Possiate provare ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)giocherà gli2022, primo Slam della nuova stagione di tennis in programma dal 17 al 30 gennaio sul cemento di Melbourne. La presenza del numero 1 al mondo è rimasta a lungo in dubbio,le sue posizioni contro il vaccino Covid-19 sono ben note e nella Stato di Victoria è vietato l’ingresso alle persone non vaccinate. A meno che non ricevano un’. Proprio questo è il caso del giocatore serbo, il quale ha avuto il permesso per entrare nel Paese anche se non si è sottoposto al ciclo vaccinale.ha pubblicato una foto che lo ritrase all’aeroporto, accompagnandola con questo messaggio: “Buon anno a tutti! Vi auguro salute, amore e felicità in ogni momento. Possiate provare ...

