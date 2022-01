Oroscopo Leone domani 5 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 4 gennaio 2022) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 5 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Carissimi Leone, in questa giornata di mercoledì sembra proprio che non si riesca a parlare con voi. Siete scontrosi e nervosi, con quella pessima Luna unita a Mercurio che vi fa sentire irrequieti. Occhio solo a non litigare inutilmente con il partner, potrebbe invece aiutarvi se glielo chiedeste. Mentre, sul lavoro isolatevi e riducete al minimo i contatti non essenziali. Leggi l’Oroscopo del 5 gennaio per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Cosa prevede il tuoper la giornata del 5? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi, in questa giornata di mercoledì sembra proprio che non si riesca a parlare con voi. Siete scontrosi e nervosi, con quella pessima Luna unita a Mercurio che vi fa sentire irrequieti. Occhio solo a non litigare inutilmente con il partner, potrebbe invece aiutarvi se glielo chiedeste. Mentre, sulisolatevi e riducete al minimo i contatti non essenziali. Leggi l’del 5peri ...

