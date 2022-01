‘Obiettivo T’ | la storica stagione teatrale della Solot | comincia il suo 28esimo viaggio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “C’è un luogo comune che vuole l’aggettivo “magico” accompagnare da tempo immemore la parola TEATRO. E’ magico il teatro? Onestamente non crediamo però siamo convinti che esso possa essere bello oppure brutto, possa essere emozionante oppure noioso, possa essere una scossa elettrica oppure avere effetti soporiferi, possa mettere tutti d’accordo oppure essere fonte di aspro dibattito. Di sicuro la sua natura interattiva che prevede quantomeno la partecipazione di due essere umani (un attore ed uno spettatore) lo rende unico, nell’ambito delle arti riconosciute, per la imprevedibilità percettiva degli elementi umani che lo compongono. “Obiettivo T” prevede unemozionale in sei tappe che anche questa volta si propone di lanciare lo sguardo oltre le proposte dei circuiti cosiddetti ufficiali, di scovare, scavare, scoprire ...