Mini abbonamenti per le sfide con Sampdoria e Fiorentina di Coppa Italia | riprende la vendita

(Di martedì 4 gennaio 2022) La SSC Napoli informa i propri tifosi che alle ore 15.00 di oggi 4 gennaio 2022 ripartiranno le vendite deia due gare e dei singoli eventi Napoli controdi Campionato e Napoli controdi(CLICCA QUI PER INFO E DETTAGLI DEI PREZZI). Stadio Maradona Sarà possibile acquistare i titoli sia online, collegandosi a questo link: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215, che presso i soliti puntiabilitati. Questo l’elenco dei punti: https://sscnapoli.it/web/content 2cols.aspx?did=445. Laera stata momentaneamente sospesa dopo l’ultimo decreto che ha previsto la riduzione degli spettatori allo stadio per un massimo del 50% della capienza ...

La SSC Napoli informa i propri tifosi che alle ore 15.00 di oggi 4 gennaio 2022 ripartiranno le vendite dei mini abbonamenti a due gare e dei singoli eventi Napoli vs Sampdoria di Campionato e Napoli ...