Meccariello saluta il Lecce: nuova avventura per il difensore sannita (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutonuova avventura calcistica per Biagio Meccariello. Il difensore originario di Airola è a un passo dalla firma con la Spal, club a cui si legherà con un contratto di due anni e mezzo. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il sannita saluterà il Salento nelle prossime ore per raggiungere l’Emilia Romagna dopo oltre tre stagioni vissute in giallorosso, caratterizzate tra l’altro dalla promozione in serie A del 2018/19 e da quattordici presenze nel massimo campionato. Classe ’91, Meccariello in carriera ha vestito anche le maglie di Fidelis Andria, Ternana e Brescia, vantando anche una medaglia d’oro alle Universiadi disputate in Corea del Sud nel 2015. Quest’anno per lui otto presenze di cui solo tre da titolare, ruolino che lo ha convinto a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocalcistica per Biagio. Iloriginario di Airola è a un passo dalla firma con la Spal, club a cui si legherà con un contratto di due anni e mezzo. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ilsaluterà il Salento nelle prossime ore per raggiungere l’Emilia Romagna dopo oltre tre stagioni vissute in giallorosso, caratterizzate tra l’altro dalla promozione in serie A del 2018/19 e da quattordici presenze nel massimo campionato. Classe ’91,in carriera ha vestito anche le maglie di Fidelis Andria, Ternana e Brescia, vantando anche una medaglia d’oro alle Universiadi disputate in Corea del Sud nel 2015. Quest’anno per lui otto presenze di cui solo tre da titolare, ruolino che lo ha convinto a ...

