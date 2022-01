Maltempo in arrivo, scatta l’allerta meteo per diverse Regioni. La Protezione Civile mette in guardia (Di martedì 4 gennaio 2022) La Protezione Civile ha diramato più di un’allerta meteo per la giornata di mercoledì 5 gennaio 2022. A preoccupare le autorità è una forte perturbazione nordica che si abbatterà su tutta la Penisola con fenomeni atmosferici differenti: venti forti, temporali, rovesci di medio-alta intensità. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione, nelle zone montane sono previste forti nevicate; per precauzione si consiglia di consultare i canali d’informazione delle Regioni. Maltempo in arrivo: scatta l’allerta meteo A partire dalla giornata di mercoledì infatti si registrerà un forte peggioramento delle condizioni meterologiche soprattutto al Centro-Nord. Le zone ad essere maggiormente attenzionate sono la Toscana e il Triveneto; ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Laha diramato più di un’allertaper la giornata di mercoledì 5 gennaio 2022. A preoccupare le autorità è una forte perturbazione nordica che si abbatterà su tutta la Penisola con fenomeni atmosferici differenti: venti forti, temporali, rovesci di medio-alta intensità. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione, nelle zone montane sono previste forti nevicate; per precauzione si consiglia di consultare i canali d’informazione delleinA partire dalla giornata di mercoledì infatti si registrerà un forte peggioramento delle condizioni meterologiche soprattutto al Centro-Nord. Le zone ad essere maggiormente attenzionate sono la Toscana e il Triveneto; ...

Advertising

infoitinterno : Maltempo in arrivo: diramata l'allerta meteo - veneto_ : RT @Gazzettino: Maltempo in Veneto: stato di attenzione per l'arrivo di gelate e nevicate - InMeteo : Maltempo e nevicate fino a bassa quota in arrivo al centro-nord, l’allerta della Protezione Civile - telodogratis : Maltempo in arrivo: diramata l’allerta meteo - CorriereQ : Maltempo: in arrivo venti, pioggia e neve al Centro-Nord -