Love is in the air: Serkan ci ripensa nuovamente su Kiraz? (Di martedì 4 gennaio 2022) Vediamo insieme che cosa decide di fare il bel imprenditore turco dopo la notizia della piccola Kiraz, data da Eda. Anche oggi, 4 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera Love is in the air. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo nella mente di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 4 gennaio 2022) Vediamo insieme che cosa decide di fare il bel imprenditore turco dopo la notizia della piccola, data da Eda. Anche oggi, 4 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda la nostra amatissima soap operais in the air. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo nella mente di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MediasetPlay : I conflitti interiori di Eda: tra la mente rivolta a Serkan e i consigli delle amiche! ?? “Love is in the air” vi a… - Danyjk11 : Buongiorno moots passate una bella giornata and love Yourself the most ?? ?? - nanamonkeyyy : ain't this the love triangle sksjksjsksjs - infoitcultura : LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di martedì 4 gennaio 2022 - infoitcultura : Love is in the Air Anticipazioni 4 gennaio 2022: Serkan fa marcia indietro. Farà da padre a Kiraz? -