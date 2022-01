LIVE Berrettini-Humbert 6-4 4-5, Italia-Francia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il set (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RINDERKNECH 4-5 Humbert non trema e resta avanti: l’azzurro deve allungare il parziale. 40-15 Ace esterno del francese. 30-15 Quarto doppio fallo del #35 al mondo. 30-0 Servizio e rovescio diagonale di Humbert. 15-0 Primo ace per il francese. 4-4 Game a zero di Berrettini con il servizio e diritto. 40-0 14° ace del classe 1996. 30-0 Altro ace del romano. 15-0 Ace centrale di Berrettini allo scoccare dei 60 minuti. 3-4 Servizio a zero di Humbert in un set particolarmente equilibrato. 40-0 DI POCO FUORI IL DIRITTO DIAGONALE DI Berrettini DOPO UNA GRAN RISPOSTA LUNGOLINEA! 30-0 Rovescio lungolinea ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RINDERKNECH 4-5non trema e resta avanti:il parziale. 40-15 Ace esterno del francese. 30-15 Quarto doppio fallo del #35 al mondo. 30-0 Servizio e rovescio diagonale di. 15-0 Primo ace per il francese. 4-4 Game a zero dicon il servizio e diritto. 40-0 14° ace del classe 1996. 30-0 Altro ace del romano. 15-0 Ace centrale diallo scoccare dei 60 minuti. 3-4 Servizio a zero diin un set particolarmente equilibrato. 40-0 DI POCO FUORI IL DIRITTO DIAGONALE DIDOPO UNA GRAN RISPOSTA LUNGOLINEA! 30-0 Rovescio lungolinea ...

