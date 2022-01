LIVE Australia-Russia 0-1, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Safiullin batte Duckworth e porta in vantaggio i russi! Buone notizie per l’Italia (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.44 Questo successo di Safiullin è favorevole anche per l’Italia che deve sperare in una vittoria per 2-1 da parte della Russia: lo scenario più probabile è una vittoria di Medvedev su De Minaur e un’imposizione degli Australiani in doppio. 9.42 Impressionante il rendimento al servizio del russo che ha concesso 18 punti al servizio (di cui appena uno nel secondo set), contro i 44 offerti da Duckworth. 9.40 Vittoria meritata per Safiullin che ha avuto ben 14 chance di break e ne ha convertite quattro, contro le sole cinque del suo avversario (convertite tre). 32 vincenti per il russo contro il 22 di Duckworth e il 24enne di Podolsk ha commesso anche quattro gratuiti in meno. 9.37 Un’altra ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.44 Questo successo diè favorevole anche perche deve sperare in una vittoria per 2-1 da parte della: lo scenario più probabile è una vittoria di Medvedev su De Minaur e un’imposizione deglini in doppio. 9.42 Impressionante il rendimento al servizio del russo che ha concesso 18 punti al servizio (di cui appena uno nel secondo set), contro i 44 offerti da. 9.40 Vittoria meritata perche ha avuto ben 14 chance di break e ne ha convertite quattro, contro le sole cinque del suo avversario (convertite tre). 32 vincenti per il russo contro il 22 die il 24enne di Podolsk ha commesso anche quattro gratuiti in meno. 9.37 Un’altra ...

Advertising

SuperTennisTv : Il 2022 di #SuperTennisTv parte alla grande con gli azzurri di #ATPCup! Appuntamento domani mattina dalle 7:30 li… - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Safiullin ???? vs Duckworth ???? per il primo incontro tra Russia e Australia. La situazion… - zazoomblog : ATP Cup live in tv riscatto Germania. Australia - Russia decisiva - #riscatto #Germania. #Australia - NedjaNav_55x : ?? ATP CUP ?? Rusia vs Australia en vivo HD Russia vs Australia live in HD - paoloigna1 : Aumentano sia i nuovi casi, sia quelli gravi in #Australia. La maggior parte dei ricoverati in terapia intensiva è… -