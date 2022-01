La storia di Theranos, spiegata bene (Di martedì 4 gennaio 2022) È quella di una delle truffe più note di sempre dell'industria tecnologica, che cambiò la Silicon Valley e per la quale è stata condannata Elizabeth Holmes Leggi su ilpost (Di martedì 4 gennaio 2022) È quella di una delle truffe più note di sempre dell'industria tecnologica, che cambiò la Silicon Valley e per la quale è stata condannata Elizabeth Holmes

Advertising

SerenaCLV : Il @ilpost come sempre è servizio pubblico, spiegato bene e fatto bene. La storia di Theranos, che in Italia non se… - Raf1611 : RT @ilpost: La storia di Theranos, spiegata bene - MaxCarbonaro : RT @ilpost: La storia di Theranos, spiegata bene - ilpost : La storia di Theranos, spiegata bene - marioricciard18 : RT @SimoneCosimi: Negli anni sono finito anch'io vittima del fascino di #ElizabethHolmes. Qui ho provato a ricostruire l'incredibile storia… -