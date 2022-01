La Polizia Locale chiede al Governo più tutele: il 15 gennaio sciopero anche a Bergamo (Di martedì 4 gennaio 2022) anche la segreteria provinciale di Bergamo aderirà allo sciopero nazionale proclamato dal SULPL (Sindacato unitario dei lavoratori di Polizia Locale) per l’intera giornata di sabato 15 gennaio che prevede anche dei presidi dei lavoratori nei capoluoghi di regione, per la Lombardia a Milano. Ecco le parole della segreteria bergamasca: “Le motivazioni principali che hanno portato il sindacato a proclamare un’intera giornata di sciopero sono principalmente: l’annosa questione riferita al rinnovo della Legge di riforma del settore (questa attesa e già chiesta in varie occasioni da più di vent’anni), e la conseguente richiesta di equiparazione previdenziale e assistenziale rispetto alle altre forze di Polizia. Specifichiamo che da tempo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 gennaio 2022)la segreteria provinciale diaderirà allonazionale proclamato dal SULPL (Sindacato unitario dei lavoratori di) per l’intera giornata di sabato 15che prevededei presidi dei lavoratori nei capoluoghi di regione, per la Lombardia a Milano. Ecco le parole della segreteria bergamasca: “Le motivazioni principali che hanno portato il sindacato a proclamare un’intera giornata disono principalmente: l’annosa questione riferita al rinnovo della Legge di riforma del settore (questa attesa e già chiesta in varie occasioni da più di vent’anni), e la conseguente richiesta di equiparazione previdenziale e assistenziale rispetto alle altre forze di. Specifichiamo che da tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Locale Green Pass, sanzioni della municipale in una ferramenta ed un Kebab Sanzioni della Polizia Municipale per il mancato rispetto dell'obbligo del Green Pass in una ferramenta e in un locale di kebab Livorno, 4 gennaio 2022 Continuano i controlli della Polizia Municipale per verificare il rispetto delle regole riguardanti il Green Pass. Ieri pomeriggio una pattuglia ha effettuato ...

Ronchi dei Legionari ricorda i carabinieri uccisi al Pilastro di Bologna ... Livio Vecchiet, l'assessore allo sport, Erika Battistella, il consigliere comunale, Renato Chittaro, il comandante della stazione, maresciallo Mario Egidi e la vicecomandante della Polizia locale, ...

Polizia locale armata, la Cgil porta il Comune in tribunale | estense.com Ferrara Estense.com Imperia, comandante no Vax sospeso dalla locale di Pontedassio IMPERIA - Non si è sottoposto alla vaccinazione e di conseguenza è stato sospeso dall'incarico. Danilo Gravagno, comandante della polizia locale di Pontedassio, provincia di Imperia, è stato allontana ...

Catturato dalla Polizia di Bneevent: dovrà scontare 16 anni di carcere Scrive la Questura di Benevento: Nella giornata di ieri 03.01.2022, gli investigatori della Squadra Mobile hanno tratto in arresto M.G., al quale, all’esito della dichiarazione di inammissibilità del ...

