Kabir Bedi, figlio morto suicida: “Ho fatto del mio meglio, ma ho perso” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip trova un altro grande protagonista, Kabir Bedi, il dramma del figlio morto suicida: “Ho fatto del mio meglio, ma ho perso”. Ieri la casa del Grande Fratello Vip ha accolto un attore molto famoso e molto amato: stiamo parlando di Kabir Bedi, indiano di nascita ma ormai naturalizzato italiano, noto per aver interpretato il ruolo di Sandokan in uno sceneggiato televisivo degli anni Settanta. Nella sua vita, l’attore ha vissuto un dramma. In un’intervista di qualche tempo fa, ha parlato di Siddharth, il figlio morto nel 1997 dopo che gli era stata diagnosticata la schizofrenia. L’attore – di fatto il primo indiano a riscuotere un ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip trova un altro grande protagonista,, il dramma del: “Hodel mio, ma ho”. Ieri la casa del Grande Fratello Vip ha accolto un attore molto famoso e molto amato: stiamo parlando di, indiano di nascita ma ormai naturalizzato italiano, noto per aver interpretato il ruolo di Sandokan in uno sceneggiato televisivo degli anni Settanta. Nella sua vita, l’attore ha vissuto un dramma. In un’intervista di qualche tempo fa, ha parlato di Siddharth, ilnel 1997 dopo che gli era stata diagnosticata la schizofrenia. L’attore – diil primo indiano a riscuotere un ...

Advertising

GrandeFratello : Sa attendere, osservare, sferrare il colpo al momento giusto. Kabir Bedi è prontissimo a varcare la soglia della mi… - GrandeFratello : Questa sera Kabir Bedi, alias Sandokan, sarà in collegamento con noi durante la puntata… in attesa del suo ingresso… - __misscarmela : Nessuno di voi ha notato che ieri sera Miriana aveva il bindi nella stessa serata in cui, neanche a farlo a posta,… - CloseKatuxa : @youngsignorini E gli fanno pure ricevere il grande kabir bedi , giucas pareva il maghetto del circo di paese e le… - x_juanstylvato5 : RT @Tristan__esdpv: ricordiamo di chi è opera l’ingresso di kabir bedi #GFVIP -