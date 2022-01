(Di martedì 4 gennaio 2022) L’ha avvistato l’Ajax che sta trattando per prendere il portiere Onana a partire dalla stagione stagione. L’è saldamente in vetta al campionato e potrebbe aumentare ancora di più il proprio vantaggio su Milan e Napoli nel prossimo turno. I nerazzurri giocheranno contro il Bologna in trasferta, mentre la squadra di Pioli ed i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

E' in Italia per la firma. L'è pronta a mettere a segno il primo colpo del 2022: visite mediche e contratto per cinque anniAncora un colpo a zero per l'di Beppe. Il dirigente nerazzurro, in questi anni di calciomercato, si è dimostrato tra i più attenti nel mettere a segno affari a parametro zero. Simone Inzaghi ......e al mercato delle idee più che dei soldi cash si stanno abituando anche i tifosi dell'. Dopo ... c'è molta più fiducia ined Ausilio. Ed anche l'ultima idea sembra piacere al poppolo ...André Onana all’Inter, ci siamo. Il portiere è pronto a firmare un contratto di 5 anni con i nerazzurri: oggi le visite mediche ...Con il primo nuovo appuntamento la prossima settimana, con il secondo nessuna novità fino a febbraio. Fatta per il portiere proveniente dall ...