Il consigliere del Popolo della Famiglia che usa l’omicidio di Torre del Greco per attaccare il referendum sull’eutanasia (Di martedì 4 gennaio 2022) A Torre del Greco una donna 40enne ha ucciso suo figlio di due anni lasciandolo annegare in mare perché credeva avesse problemi psichici: a due anni non aveva ancora proferito parola, e la cosa turbava la madre, che ha tentato il suicidio dopo aver compiuto il gesto. Un dramma familiare e cittadino, di una gravità enorme, che ha sconvolto nel profondo i suoi familiari e l’intera comunità di Torre del Greco. Ma sul quale il Popolo della Famiglia ha deciso comunque di speculare. Lo ha fatto nelle parole di Mirko De Carli, iscritto al partito di Mario Adinolfi, consigliere comunale a Riolo Terme, in provincia di Ravenna, e consigliere nazionale dell’Anci. Su Facebook, De Carli ha postato uno screenshot dell’articolo del quotidiano Il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Adeluna donna 40enne ha ucciso suo figlio di due anni lasciandolo annegare in mare perché credeva avesse problemi psichici: a due anni non aveva ancora proferito parola, e la cosa turbava la madre, che ha tentato il suicidio dopo aver compiuto il gesto. Un dramma familiare e cittadino, di una gravità enorme, che ha sconvolto nel profondo i suoi familiari e l’intera comunità didel. Ma sul quale ilha deciso comunque di speculare. Lo ha fatto nelle parole di Mirko De Carli, iscritto al partito di Mario Adinolfi,comunale a Riolo Terme, in provincia di Ravenna, enazionale dell’Anci. Su Facebook, De Carli ha postato uno screenshot dell’articolo del quotidiano Il ...

