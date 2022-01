Gianni Morandi esce allo scoperto dopo lo ‘scandalo’: “Sono proprio un…” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gianni Morandi ha pubblicato un suo nuovo post chiedendo scusa e dicendosi affranto e dispiaciuto per quanto accaduto stamani. Gianni Morandi sta facendo parlare di sé per via di un… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha pubblicato un suo nuovo post chiedendo scusa e dicendosi affranto e dispiaciuto per quanto accaduto stamani.sta facendo parlare di sé per via di un… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

FulvioPaglia : Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per elegge… - Raiofficialnews : “Caro Battiato, noi ti ricordiamo così, con una grande festa”. Una serata evento raccontata da @pif_iltestimone:… - RaiNews : 'Si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano de… - ed_seeer : RT @romantikbolat: Piangendo per questo commento di Fedez a Gianni Morandi - akissbeforealie : RT @xboobsrita: tenero Gianni Morandi che si scusa sui social ?????? -