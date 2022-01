Gf Vip: Soleil Asfaltata da una Ex Gieffina! (Di martedì 4 gennaio 2022) Soleil Sorge è finita nel mirino di una ex gieffina. Antonella Mosetti, dopo la messa in onda dell’ultima diretta del Gf Vip, si è scagliata contro la 27enne italo americana, rea di aver offeso pesantemente Miriana Trevisan. Nel mirino della Mosetti, sono finiti anche Katia, gli autori del reality e il buon Alfonso Signorini. Ma ecco quello che ha detto la nostra Antonella su Instagram! Antonella Mosetti al vetriolo contro Soleil Antonella Mosetti è una delle tante che hanno seguito in Tv l’ultima diretta del Gf Vip. Una puntata scoppiettante ed in cui non sono mancate accuse e paroloni al limite della decenza. La Mosetti non sembra aver gradito affatto l’atteggiamento tenuto da Katia e Soleil Sorge verso Miriana. Non solo ha preso le difese della Trevisan, ma Antonella ha picchiato duro contro Soleil. Attraverso delle ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 4 gennaio 2022)Sorge è finita nel mirino di una ex gieffina. Antonella Mosetti, dopo la messa in onda dell’ultima diretta del Gf Vip, si è scagliata contro la 27enne italo americana, rea di aver offeso pesantemente Miriana Trevisan. Nel mirino della Mosetti, sono finiti anche Katia, gli autori del reality e il buon Alfonso Signorini. Ma ecco quello che ha detto la nostra Antonella su Instagram! Antonella Mosetti al vetriolo controAntonella Mosetti è una delle tante che hanno seguito in Tv l’ultima diretta del Gf Vip. Una puntata scoppiettante ed in cui non sono mancate accuse e paroloni al limite della decenza. La Mosetti non sembra aver gradito affatto l’atteggiamento tenuto da Katia eSorge verso Miriana. Non solo ha preso le difese della Trevisan, ma Antonella ha picchiato duro contro. Attraverso delle ...

