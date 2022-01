Gf Vip 6 | Soleil Sorge spoilera a Nathaly Caldonazzo la nomination di Katia Ricciarelli | la reazione della showgirl

Leggi su isaechia

(Di martedì 4 gennaio 2022)hato ladifatta ai danni di, trovando così ladelusa di quest’ultima. Durante la puntata andata in onda ieri sera, del Grande Fratello Vip, gli animi si sono scaldati a tal punto trae Miriana Trevisan da essere arrivati a parlare di provvedimenti legali. La stessa Trevisan e il suo ex compagno Pago, hanno infatti minacciato dopo la diretta misure serie nei confronti del soprano., aveva insinuato, in prima serata su Canale 5, che Miriana non fosse una buona madre, alludendo alle liaison che quest’ultima ha avuto all’interno del game-show prima con Nicola Pisu e poi con Biagio ...