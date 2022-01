Drew McIntyre: “I fan hanno ragione a criticare, sono stato troppo nel giro titolato” (Di martedì 4 gennaio 2022) Drew McIntyre è un ex due volte WWE Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era pandemica come campione. Inoltre, non ha mai paura di dare consigli ai suoi pari ogni volta che è necessario. Sin dal pay per view della Royal Rumble dell’anno scorso, Drew è stato presente nel giro del WWE Championship e questo include numerosi match per il titolo contro Bobby Lashley. Molti fan però, pensano che McIntyre sia stato nel giro titolato per troppo tempo. Ha perso contro Lashley al pay-per-view Hell In A Cell e questo ha messo fine alla sua permanenza nel quadro del WWE Champion, con grande sollievo dei fan. Parlando con CBS Sports, lo scozzese ha parlato del ritorno delle pubblico dal vivo ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022)è un ex due volte WWE Champion ed èil volto della compagnia durante l’era pandemica come campione. Inoltre, non ha mai paura di dare consigli ai suoi pari ogni volta che è necessario. Sin dal pay per view della Royal Rumble dell’anno scorso,presente neldel WWE Championship e questo include numerosi match per il titolo contro Bobby Lashley. Molti fan però, pensano chesianelpertempo. Ha perso contro Lashley al pay-per-view Hell In A Cell e questo ha messo fine alla sua permanenza nel quadro del WWE Champion, con grande sollievo dei fan. Parlando con CBS Sports, lo scozzese ha parlato del ritorno delle pubblico dal vivo ...

