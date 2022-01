Covid: Svezia, record contagi, positivi anche i reali (vaccinati con 3 dosi). Francia, 300.000 contagi i 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) Non solo in Italia aumentano molto i contagi, anche in altri Stati europei e non la variante Omicron si estende. I casi di Svezia, Francia, israele e India sono molto indicativi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 gennaio 2022) Non solo in Italia aumentano molto iin altri Stati europei e non la variante Omicron si estende. I casi di, israele e India sono molto indicativi L'articolo proviene da Firenze Post.

