Advertising

SkySport : ULTIM'ORA COVID SALERNITANA, ASL BLOCCA IL GRUPPO SQUADRA. IL CLUB CHIEDE ALLA LEGA IL RINVIO DELLA PARTITA CON IL… - GoalItalia : Il Covid sta assalendo la #SerieA: tre club particolarmente colpiti ???? - capuanogio : La #Salernitana è la squadra con più casi #Covid della #SerieA: sono 11 di cui 9 giocatori. L'ASL monitora in vista… - Michelmichealw : RT @SkySport: ULTIM'ORA COVID SALERNITANA, ASL BLOCCA IL GRUPPO SQUADRA. IL CLUB CHIEDE ALLA LEGA IL RINVIO DELLA PARTITA CON IL VENEZIA #S… - Frances13758250 : RT @PianetaMilan: #Covid, #Salernitana bloccata dall’Asl: si chiede rinvio partita con il #Venezia #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salernitana

...ha ufficialmente chiesto il rinvio della gara con il Venezia Laha ufficialmente chiesto il rinvio della gara con il Venezia causa. Il comunicato. COMUNICATO - "L'U. S....SALERNO - La Asl ferma ancora la, alle prese con 11 casi di, di cui 9 calciatori, nel gruppo squadra. Dopo lo stop in occasione della , la formazione granata rischia di non poter giocare neanche la partita interna ...Luciano Spalletti si è messo quasi l'anima in pace. Non sarà il suo storico vice Domenichini a dargli i consigli per la formazione di giovedì contro la Juventus, ...I granata sono alle prese con 11 casi di Covid nel gruppo squadra: a rischio il match del 6 gennaio con il Venezia ...