Covid Gb | oggi oltre 200mila contagi | record casi

Sono 218.724 i nuovi contagi di coronavirus riportati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore e 48 i decessi riconducibili all'infezione secondo i numeri del bollettino di oggi, 4 gennaio, come riferiscono le autorità sanitarie britanniche. E' la prima volta che in Gran Bretagna vengono riportati oltre 200mila casi in una giornata. La Bbc precisa comunque che i dati comprendono quelli dell'Irlanda del Nord dei quattro giorni precedenti e del Galles degli ultimi due giorni. Nello stesso arco di tempo, aggiungono le autorità sanitarie, 141.825 persone hanno ricevuto la terza dose di vaccino, aggiornando a 34.363.986 il totale.

