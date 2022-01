Coppa di Lega 2021/2022, Arsenal-Liverpool: i Reds chiedono il rinvio per Coronavirus (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Liverpool dovrebbe sfidare l’Arsenal in Coppa di Lega 2021/2022, in occasione delle semifinali della competizione inglese. I Reds, però, colpiti recentemente da diversi casi di Coronavirus, hanno ufficialmente richiesto il rinvio del match alla Lega di riferimento. Dopo le positività al Covid-19 di Alisson Becker, Joel Matip e Roberto Firmino, problemi rilevanti in casa Liverpool; al fine non creare un vero e proprio focolaio e quindi diffondere ancor di più il virus pandemico, il club con Jurgen Klopp allenatore ha pensato di recuperare il match nel corso dell’annata. Arsenal-Liverpool risulta in programma giovedì 6 gennaio, sebbene sia probabile che l’evento venga ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildovrebbe sfidare l’indi, in occasione delle semifinali della competizione inglese. I, però, colpiti recentemente da diversi casi di, hanno ufficialmente richiesto ildel match alladi riferimento. Dopo le positività al Covid-19 di Alisson Becker, Joel Matip e Roberto Firmino, problemi rilevanti in casa; al fine non creare un vero e proprio focolaio e quindi diffondere ancor di più il virus pandemico, il club con Jurgen Klopp allenatore ha pensato di recuperare il match nel corso dell’annata.risulta in programma giovedì 6 gennaio, sebbene sia probabile che l’evento venga ...

