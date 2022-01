Con Android 12 i Samsung Galaxy S20 FE 5G e Note 20 in Italia (Di martedì 4 gennaio 2022) I Samsung Galaxy S20 FE 5G e Note 20 si aggiornanno in Italia ad Android 12 con la One UI 4.0. Il Samsung Galaxy S21 FE non ha fatto in tempo ad essere presentato (proprio equipaggiato con Android 12 e la One UI 4.0) che il suo precedessore, con il phablet di ultima generazione, ha ottenuto l’ultima major-release dell’OS mobile di Google, insieme alla patch di sicurezza di dicembre 2021 (non la più recente di gennaio 2022, che per qualche dispositivo del colosso di Seul è già disponibile). I firmware che segnano l’arrivo di Android 12 con la One UI 4.0 a bordo dei Samsung Galaxy S20 FE 5G e Note 20 in Italia sono rispettivamente G781BXXU4DUL9 e N986BXXS3EULF. Il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) IS20 FE 5G e20 si aggiornanno inad12 con la One UI 4.0. IlS21 FE non ha fatto in tempo ad essere presentato (proprio equipaggiato con12 e la One UI 4.0) che il suo precedessore, con il phablet di ultima generazione, ha ottenuto l’ultima major-release dell’OS mobile di Google, insieme alla patch di sicurezza di dicembre 2021 (non la più recente di gennaio 2022, che per qualche dispositivo del colosso di Seul è già disponibile). I firmware che segnano l’arrivo di12 con la One UI 4.0 a bordo deiS20 FE 5G e20 insono rispettivamente G781BXXU4DUL9 e N986BXXS3EULF. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Con Android Oggi muoiono i BlackBerry. Ascesa e declino dello smartphone con la tastiera Continueranno invece a funzionare quelli con sistema operativo Android. Lo si sapeva da tempo, ma il passo d'addio è comunque un momento da ricordare per un marchio capace di essere status symbol ...

Samsung Galaxy S21 FE ufficiale: in ritardo ma bilanciato Pensiamo, ad esempio, al fatto che sia il primo smartphone Samsung ad offrire la One UI 4 (Android ... E, dal rilascio dell'S21, il rivestimento in vetro che lo ha protetto ha guadagnato trazione con il ...

Surface Duo, Android 11 quasi pronto. Intanto si pensa ad Android 12L HDblog Android 12 in arrivo su moltissimi nuovi dispositivi Rollout sempre più a larga scala per Android 12. In questi giorni infatti Google sta pubblicando l'aggiornamento su un vasto numero di sistemi operativi. La prima ondata di aggiornamenti ha riguardato ...

