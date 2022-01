Colombia: nuovi combattimenti tra gruppi ribelli (Di martedì 4 gennaio 2022) In Colombia si sta verificando una nuova escalation di combattimenti tra i gruppi ribelli. Almeno 23 persone sono morte e altre 20 hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni dopo gli scontri al confine con il Venezuela. nuovi combattimenti tra gruppi ribelli in Colombia: cos’è successo? Si intensificano gli scontri tra gruppi ribelli nella Colombia orientale. Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 gennaio 2022) Insi sta verificando una nuova escalation ditra i. Almeno 23 persone sono morte e altre 20 hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni dopo gli scontri al confine con il Venezuela.train: cos’è successo? Si intensificano gli scontri tranellaorientale.

