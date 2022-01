Chelsea | Lukaku si scusa | “Riconquisterò la fiducia e darò il massimo per la squadra”

Advertising

DiMarzio : Tra #Lukaku e il @ChelseaFC torna il sereno: chiarimento tra le parti - WinamaxSport : Lukaku quand il va quitter Chelsea. - CB_Ignoranza : Buongiorno. #Lukaku #Inter #Chelsea #ManchesterUnited #Everton - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Le scuse di Romelu #Lukaku al #Chelsea assomigliano molto a quelle che si facevano da bambini dopo aver combinato qualche g… - jesusbalderas15 : RT @NicoSchira: Le scuse di Romelu #Lukaku al #Chelsea assomigliano molto a quelle che si facevano da bambini dopo aver combinato qualche g… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Lukaku

Vedi Romelu, che piange miseria per tornare all'Inter dopo nemmeno mezza stagione al: il sogno di una vita, a suo dire, giustificato dall'ingaggio da 12 milioni netti contro i 7,5 ...Il tecnico deltorna a parlare di Romelu, svelando che l'ex nerazzurro si è scusato per la recente intervista nella quale ha manifestato una certa insoddisfazione per la sua situazione ai Blues.Il belga tornerà dunque a disposizione per la prossima sfida in cui troverà il suo ex allenatore Conte Tuchel, alla vigilia del match contro il Tottenham, ha annunciato: "Romelu è molto… Leggi ...Sport - Il tecnico del Chelsea, nella conferenza stampa in vista del match col Tottenham di Antonio Conte, ha rivelato come è andato l'incontro col .... Si è scusato ed è tornato in gruppo per ...