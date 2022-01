Calcio | Napoli | anche Malcuit positivo al Covid

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - CB_Ignoranza : Questa mattina si è spento Hugo Maradona, stroncato a 52 anni da un infarto. Il fratello minore di Diego aveva mil… - cn1926it : Il #Napoli e la prima gara dell’anno: come sono andati gli ultimi dieci #precedenti? - LALAZIOMIA : Covid, altro caso di positività nel Napoli: il comunicato ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

La richiesta attuale è tra i 7 e gli 8 milioni di euro, che ilritiene elevata per un calciatore che tra pochi mesi può essere acquistato a parametro zero. Un ragionamento analogo è stato ...Il club fa sapere che l'esterno non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra- Ilha reso noto che "in seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid - 19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al ...(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - Kevin Malcuit è risultato positivo al covid. Il responso nei suoi confronti mentre era in quarantena è stato dato dal tampone molecolare, comunica il Napoli. L'esterno ...Napoli, 4 gen. - C'è un altro calciatore positivo nel Napoli: è Kevin Malcuit. Lo annuncia il club partenopeo su Twitter. "In seguito ai controlli per fine quar ...