Beautiful anticipazioni 5 e 6 gennaio 2021 | la decisione di Shauna

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 4 gennaio 2022) Nelle puntate diche saranno trasmesse il 5 e 6vediamo chesi trova ancora a villa Forrester. La donna nonostante anche la figlia le abbia chiesto di andare via dalla casa di Eric, la Fulton sembra gradire la sistemazione e decide di restare. Intanto Douglas interrompe Hope e Thomas che stavano parlando di quello che è successo tra di loro in passato. Seguite questi episodi, non solo in chiaro su Canale 5, ma anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity. Capodanno in musica , continuano le polemiche Continua a far molto discutere il concerto di fine anno proposto dalla Mediaset su Canale 5 Trame didel 5 e 6...