Avellino, ecco il primo movimento di mercato in uscita (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Primi movimenti di mercato per l’Avellino. Nella giornata odierna la società ha annunciato il ritorno al Cagliari di Luca Gagliano. L’attaccante ha collezionato 398 minuti con la casacca dell’Avellino realizzando tre reti. ecco la nota della società irpina: “L’U.S. Avellino 1912 di aver definito con il Cagliari Calcio la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Luca Gagliano. A Luca, i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Primi movimenti diper l’. Nella giornata odierna la società ha annunciato il ritorno al Cagliari di Luca Gagliano. L’attaccante ha collezionato 398 minuti con la casacca dell’realizzando tre reti.la nota della società irpina: “L’U.S.1912 di aver definito con il Cagliari Calcio la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Luca Gagliano. A Luca, i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

