Addio BlackBerry | per gli antenati degli smartphone è arrivata l’ora della fine

(Di martedì 4 gennaio 2022) I dispositivi su cui gira ancora il sistema operativo del produttore canadese non verranno più aggiornati: non potranno più effettuare chiamate, mandare sms o navigare su Internet

... da oggi l'azienda interrompe il supporto per i dispositivi conOS 10, 7.1 e versioni ... Lo si sapeva da tempo, ma il passo d'è comunque un momento da ricordare per un marchio capace di ...I telefonini marchiati, con Android , continueranno a funzionare senza problemi, fino al supporto assicurato da Google. Ricordando la decisione presa oltre due anni fa,ha ...L’effetto farfalla della fine del primo smartphone su chi non si rassegna a usare le versioni più complicate (e costose) dei telefoni giocattolo Chicco ...AGI - “I pollici impareranno”. Così Steve Jobs, poco dopo aver presentato il primo iPhone, rispose a un giornalista convinto che il touch screen non avrebbe funzionato. Allora, nel 2007, si scriveva s ...