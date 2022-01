Vite al Limite | come sta J T oggi? Quanto pesava e quanto pesa?

(Di lunedì 3 gennaio 2022) I fan dial, uno dei programmi di maggiore successo del canale Real Time, cercano spesso di informarsi sulle condizioni di salute dei protagonisti delle varie puntate. In molti sperano che le persone che hanno deciso di affidarsi alle cure del dottor Nowzaradan a causa della loro obesità patologica possano risolvere i loro problemi, perdendo peso e avendo così accesso ad una gastrectomia o un bypass gastrico. Uno dei personaggi più seguiti è stato senza dubbio Julius “J.T.” Clark, che presentava uno spaventoso peso iniziale di 405 chili a cui si aggiungeva una massa di linfedema di circa 45 chili (un blocco dei fluidi linfatici che gli provocava un grave gonfiore sulla gamba). Durante il programma, J.T. è riuscito a perdere circa 180 chili, così da far scendere il suo peso a circa 220 chili. Tuttavia il suo percorso necessitava ancora di ...

