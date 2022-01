“Veneto zona gialla per almeno 2 settimane”, l’annuncio di Zaia (Di martedì 4 gennaio 2022) VENEZIA – “Veneto zona gialla per almeno 2 settimane”. Luca Zaia, governatore del Veneto, si esprime così sulla situazione Covid nella regione che non rischia, nell’immediato, di passare in zona arancione. “L’incidenza è a 820 casi su 100mila abitanti, l’indice Rt è a 1,19. I reparti ospedalieri in area medica sono occupati al 19,5%, la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zaia sulla situazione nella Lega: “C’è un normale dibattito” Vaccini, la Consulta boccia il ricorso del Veneto Zaia toglie il limite dei 200 metri per l’attività motoria Zaia critico sulla fase 2: “Così si alimenta il ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 4 gennaio 2022) VENEZIA – “per”. Luca, governatore del, si esprime così sulla situazione Covid nella regione che non rischia, nell’immediato, di passare inarancione. “L’incidenza è a 820 casi su 100mila abitanti, l’indice Rt è a 1,19. I reparti ospedalieri in area medica sono occupati al 19,5%, la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla situazione nella Lega: “C’è un normale dibattito” Vaccini, la Consulta boccia il ricorso deltoglie il limite dei 200 metri per l’attività motoriacritico sulla fase 2: “Così si alimenta il ...

