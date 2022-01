Un bimbo di 2 anni muore annegato a Torre del Greco, l’accusa: «Gettato in acqua dalla madre» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di 2 anni è morto annegato a Torre del Greco all’altezza del lido La Scala intorno alle 22,30 di ieri. Sull’episodio indagano i carabinieri. Secondo alcuni testimoni citati da Il Mattino la madre avrebbe tentato di gettarsi con il figlio in acqua ma sarebbe stata trattenuta all’ultimo. I soccorritori però non sono riusciti a salvare il bimbo. Secondo la prima ricostruzione dei fatti il piccolo, che era lì con la madre, è finito in mare; subito dopo in acqua si sarebbe lanciata anche la madre, così come dei giovani intervenuti in aiuto alla donna e al figlio. Per il bambino non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il tratto di spiaggia è stato ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di 2è mortodelall’altezza del lido La Scala intorno alle 22,30 di ieri. Sull’episodio indagano i carabinieri. Secondo alcuni testimoni citati da Il Mattino laavrebbe tentato di gettarsi con il figlio inma sarebbe stata trattenuta all’ultimo. I soccorritori però non sono riusciti a salvare il. Secondo la prima ricostruzione dei fatti il piccolo, che era lì con la, è finito in mare; subito dopo insi sarebbe lanciata anche la, così come dei giovani intervenuti in aiuto alla donna e al figlio. Per il bambino non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il tratto di spiaggia è stato ...

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - msargentini : Non può succedere questo in un Paese civile: uccide figlio di 7 anni e accoltella l’ex. Ai domiciliari, aveva otten… - MutiLeonilde : RT @repubblica: Torre del Greco, bimbo di due anni morto in mare: era con la madre. interrogati lei e alcuni testimoni - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stato nota… -