Telese Terme | dati ufficiali sui casi da Covid-19 | tasso di contagio al 13%

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDaielaborati dalla piattaforma e-SINFONIA (Soresa) della Regione Campania, dunque, emerge per la Città dila seguente situazione: Dal 20 al 26 dicembre 2021 sono stati effettuati 366 tamponi che hanno rilevato 11 positivi; dal 27 al 31 dicembre 2021 i tamponi effettuati sono stati 826 dai quali sono risultati 114 positivi. Ai 125 positivi rilevati adal 20 al 31 dicembre 2021 vanno aggiunti i 25precedentemente segnalati, da cui risulta un totale di 150al 31/12/2021. La Società Regionale per la Sanità della Regione Campania fa sapere anche che ildi contagi è del 13%. Qualsiasi altro dato non desunto dalle piattaforme ...

Nei giorni scorsi, in seguito al crescente numero di contagi da Covid - 19 anche a Telese Terme, si è deciso di convocare il C. O. C. (Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19 ), che si è riunito presso il palazzo del Comune ...