“Salta”. Amici 21, il nuovo anno non inizia bene: brutta notizia per il pubblico di Maria De Filippi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per il pubblico di ‘Amici 21’. Infatti, è uscita fuori una notizia non positiva per gli amanti del programma di Maria De Filippi. Sembrava ormai tutto pronto per un appuntamento importante, invece è arrivato l’annullamento. Per adesso il mistero imperversa e quindi non si è ancora compreso quale sia la ragione di una decisione, che ha deluso tantissime persone. Anche se comunque stanno circolando voci di un possibile e imminente recupero. A proposito di ‘Amici 21’, prima dell’arrivo del Natale è arrivata la comunicazione della conquista di un disco d’oro da parte del cantante Albe. Grande gioia anche per l’insegnante di canto di ‘Amici 21’, Anna ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nonnel migliore dei modi ilper ildi ‘21’. Infatti, è uscita fuori unanon positiva per gli amanti del programma diDe. Sembrava ormai tutto pronto per un appuntamento importante, invece è arrivato l’annullamento. Per adesso il mistero imperversa e quindi non si è ancora compreso quale sia la ragione di una decisione, che ha deluso tantissime persone. Anche se comunque stcircolando voci di un possibile e imminente recupero. A proposito di ‘21’, prima dell’arrivo del Natale è arrivata la comunicazione della conquista di un disco d’oro da parte del cantante Albe. Grande gioia anche per l’insegnante di canto di ‘21’, Anna ...

Advertising

tuttoggi : I tuoi amici e altri lettori hanno letto: Con l'aumento esponenziale dei casi positivi al Covid salta il tracciame… - 75_franz6 : @catty8323 Il problema è che le valutazioni sono per la smania dell'acquisto e non per reale conoscenza... Improvvi… - tuttoggi : I tuoi amici e altri lettori hanno letto: Con l'aumento esponenziale dei casi positivi al Covid salta il tracciame… - gallium31ga : @mgianlucash @E_la_sete_salE @marikona98 La rottura con Mr.U salta all’occhio e sembra ci sia stata quest’estate do… - dgebhardi : Ho mio figlio, 24 anni, vaccinato con il test antigienico, da far da soli, positivo ed adesso li salta la festa con… -