Salernitana, quattro nuovi giocatori positivi al Covid: sono nove in totale (Di lunedì 3 gennaio 2022) “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati oggi altri cinque componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19”. Questa la nota ufficiale apparsa sul sito della Salernitana con il quale il club ha annunciato altri positivi al Covid all’interno del gruppo squadra. Facendo la somma con quelli precedenti, si arriva quindi a 11 positivi, di cui 9 sono giocatori. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) “L’U.S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati oggi altri cinque componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori,risultatial-19”. Questa la nota ufficiale apparsa sul sito dellacon il quale il club ha annunciato altrialall’interno del gruppo squadra. Facendo la somma con quelli precedenti, si arriva quindi a 11, di cui 9. SportFace.

