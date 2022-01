Roma | nel campeggio nasce un centro per persone senza fissa dimora | “Nei bungalow 20 posti per proteggersi dal freddo”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) È stato inaugurato al camping Seven Hills diun nuovoaccoglienza perdella Capitale. “L’idea è nata grazie all’assessorato del Comune che ha messo a disposizione dei fondi utili per realizzarlo”, ha sottolineato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. L’area scelta è quella di un camping vicino la Cassia, dove i proprietari si sono mostrati favorevoli e disponibili all’accoglienza. “Riusciremo a ospitare 20– racconta il presidente del Comitato Croce Rossa Municipio XV, Giovanna Miano, nel corso dell’inaugurazione – Avremo a disposizione 10e delle sale dove mangiare e socializzare“. Un problema che preoccupa è quello inerente ai possibili contagi da Covid tra gli ospiti. “Una volta a ...

Lazio 'OggiLazio su 16.065 tamponi molecolari e 27.837 tamponi antigenici per un totale di 43. I casi acittà sono a quota 2.961'. Lo rende noto l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'... Nel Lazio superata quota 11 milioni di somministrazioni e di ... Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. * Asl Roma 1: sono 940 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. *