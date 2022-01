Pregliasco: “Il vaccino riduce la quota dei casi gravi e quindi l’impatto sul Servizio sanitario nazionale. Urge una nuova stretta” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “C’è stata troppa larghezza e allargamento, per questo sono necessarie una serie di strette per convivere con il virus, e continuare a lavorare. Il punto è trovare l’equilibrio fra le esigenze economiche, sanitarie e la libertà dei cittadini”. Io penso che purtroppo elementi stringenti debbano essere presi”. Secondo il docente della Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, “è indispensabile una nuova stretta da parte del Governo” perchè, tiene a rimarcare, “c’è un aumento dei contagi covid e si vede quotidianamente in corsia”. Pregliasco: “Serve l’obbligo vaccinale per gli over 18, ed il Super green pass favorirà i controlli” Secondo il virologo milanese, ”L’obbligo vaccinale è più lineare, poi il Green pass diventa l’elemento per verificarne il rispetto”. Dunque, sollecita, “Non è più tempo di andare per gradi serve ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) “C’è stata troppa larghezza e allargamento, per questo sono necessarie una serie di strette per convivere con il virus, e continuare a lavorare. Il punto è trovare l’equilibrio fra le esigenze economiche, sanitarie e la libertà dei cittadini”. Io penso che purtroppo elementi stringenti debbano essere presi”. Secondo il docente della Statale di Milano, Fabrizio, “è indispensabile unada parte del Governo” perchè, tiene a rimarcare, “c’è un aumento dei contagi covid e si vede quotidianamente in corsia”.: “Serve l’obbligo vaccinale per gli over 18, ed il Super green pass favorirà i controlli” Secondo il virologo milanese, ”L’obbligo vaccinale è più lineare, poi il Green pass diventa l’elemento per verificarne il rispetto”. Dunque, sollecita, “Non è più tempo di andare per gradi serve ...

Advertising

italiaserait : Pregliasco: “Il vaccino riduce la quota dei casi gravi e quindi l’impatto sul Servizio sanitario nazionale. Urge un… - VeroTi2 : Se le terapie intensive sono piene, Bassetti e Pregliasco cosa ci fanno ora in TV? #vaccino #Covid - VerticaleIT : In giro tra i tweet leggo tante amenità, pro e contro vaccino. Forse la verità che dovremmo accettare è che non sia… - militello_mass : Se siamo tutti d'accordo chiederei a #bassetti #crisanti e #pregliasco di finire l'album di #Natale, prima che si c… - Paola48277121 : RT @RedditCittadini: #COVID19 IL #VACCINO #SPERIMENTALE #PREGLIASCO 'VIENE AMMUTOLITO' DA #MARCOTTI IL #VIDEO VI FARA' RIFLETTERE SU CHI DI… -