Pellezzano | si attende l’autopsia | il fratello di Ilaria fa chiarezza

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiFiori, lumini e palloncini nel tragico punto in cui hanno perso la vita Nicholas Galluzzi eBove testimoniano il dolore ed il cordoglio dell’intera comunità di Salerno e, unite nella tragedia per la tragica scomparsa dei due fidanzatini nel giorno di Capodanno su via de Iuliano. Le salme dei due ragazzi, di 18 e 25 anni, restano sotto sequestro in attesa di un esame autoptico che dovrà chiarire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto anche una coppia di amici. La ragazza in sella all’altro veicolo avrebbe raccontato di aver visto lo scooter guidato da Nicholas perdere l’equilibrio e di aver di conseguenza perso anche loro il controllo del mezzo. Solo dopo essersi ripreso dalla caduta si sarebbero resi conto di quanto accaduto e hanno allertato i soccorsi che non sono arrivati presto. Ai due ragazzi ed un ...