Pd: Fornaro, 'non si può negare fase renziana, ma ora guardiamo avanti' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Si è scatenata una tempesta in un bicchier d'acqua. D'Alema ha ricostruito il percorso del Pd. Non soffermiamoci sulle singole parole, guardiamo alla sostanza, al futuro. E il domani è verso una sinistra nuova. Ma aver dato la disponibilità a partecipare all'iniziativa del Pd" ovvero le Agorà "non implica che sia già deciso come si concluderà questo percorso". Così il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, "Non si può negare che la fase di Renzi all'interno del Pd ha creato tra i democratici un certo disagio, a partire dalla scelta di Letta di lasciare la politica e andare a Parigi per dedicarsi all'insegnamento universitario" ma "questo è il momento di guardare avanti, non indietro. Basta con le abiure o le eresie, bisogna concentrarsi sul futuro e la creazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Si è scatenata una tempesta in un bicchier d'acqua. D'Alema ha ricostruito il percorso del Pd. Non soffermiamoci sulle singole parole,alla sostanza, al futuro. E il domani è verso una sinistra nuova. Ma aver dato la disponibilità a partecipare all'iniziativa del Pd" ovvero le Agorà "non implica che sia già deciso come si concluderà questo percorso". Così il capogruppo di Leu alla Camera, Federico, "Non si puòche ladi Renzi all'interno del Pd ha creato tra i democratici un certo disagio, a partire dalla scelta di Letta di lasciare la politica e andare a Parigi per dedicarsi all'insegnamento universitario" ma "questo è il momento di guardare, non indietro. Basta con le abiure o le eresie, bisogna concentrarsi sul futuro e la creazione ...

