Noi di Centro | Mastella nomina tre segretari regionali

Il segretario politico di "Noi Di Centro" Clemente Mastella ha nominato segretario regionale del partito della Campania l'avvocato Luigi Bosco, della Basilicata la professoressa Rosa Mastrosimone e del Molise il senatore Alfredo D'Ambrosio. "I tre – dice Mastella – avranno il compito di strutturare il partito nelle loro realta' territoriali". (ANSA). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

