Napoli | ADL crede in Meret | pronto contratto fino al 2026

Advertising

loscugnizzo76 : RT @emilio_giuliano: Agli altri chiede sacrifici e sconti, lui chiede 150€ per le magliette. ?????? #adl masterclass chest è ?????????? Il Mattino… - carlocalisepiro : Anche a #SanSiro hanno le idee chiare. #Insigne #Napoli #adl - 3dc8 : @chourmo_oi @hopfrog73 @SimoneTogna mai sentito nominare Napoli da uno Juventino prima di Cavani e Lavezzi... Adl e… - bornjuventino : RT @Viglianesi_San: È arrivato il circo in città. Venghino signori, venghino..!!! #JuveNapoli #Adl #Napoli #Bandesciem - sonoNAPnonITA : RT @emilio_giuliano: Agli altri chiede sacrifici e sconti, lui chiede 150€ per le magliette. ?????? #adl masterclass chest è ?????????? Il Mattino… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ADL

Ditemi qualche giocatore che è sostituito e che non si lamenta; adiventa occasione per criticare. Rimane sempre una regola: il club viene prima di tutto. Il salto di qualità si può ancora ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Liberato Ferrara: "sta pensando di vendere il, per Tuanzebe è fatta. Martedì visite mediche e poi la firma CONTENUTI EXTRA ...Alex Meret non lascerà il Napoli. Il presidente Aurelio de Laurentiis, infatti, vuole che il portiere rinnovi il suo contratto, anche per allontanare ...L'agente del giocatore Federico Pastorello è atteso nelle prossime settimane proprio per definire il rinnovo del contratto: chiaro che il portiere friulano non viva bene questo momento da riserva di O ...