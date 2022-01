Milan, richiesta choc per il difensore: il colpo rischia di saltare (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il primo obiettivo di gennaio del Milan è il difensore del Lille Botman. I francesi ‘sparano’ alto per il promettente calciatore. Complice l’infortunio occorso a Simon Kjaer il Milan ha urgenza di intervenire sul mercato ed a gennaio punta un difensore. La squadra di Stefano Pioli ha solo tre centrali disponibili in rosa e nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il primo obiettivo di gennaio delè ildel Lille Botman. I francesi ‘sparano’ alto per il promettente calciatore. Complice l’infortunio occorso a Simon Kjaer ilha urgenza di intervenire sul mercato ed a gennaio punta un. La squadra di Stefano Pioli ha solo tre centrali disponibili in rosa e nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

