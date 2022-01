Michael Schumacher oggi compie 53 anni | l’omaggio della Ferrari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022)53. Il pilota tedesco, tra i più fortistoriaFormula 1, celebral’versariosua nascita. Sette volte campione del Mondo, detiene questo record in coppia con Lewis Hamilton. Il britco è andato vicinissimo a batterlo proprio nell’ultimo Mondiale, poi perso nella gara finale ad Abu Dhabi contro Max Verstappen.in Formula 1 c’è un altro, Mick, suo figlio, che seguirà le orme del padre. Sarà infatti pilota di riserva per, insieme ad Antonio Giovinazzi. Proprio la scuderia italiana, a cuipadre è legatissimo, ha scelto di omaggiarlo in ...