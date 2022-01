Mascherine ffp2, deciso il prezzo calmierato. C’è l’accordo: ecco quanto costeranno a tutti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con il decreto della vigilia di Natale le Mascherine ffp2 sono diventate obbligatorie in Italia a bordo di aerei e treni dove il tempo di permanenza può essere lungo, e anche sui mezzi pubblici dove il distanziamento non può essere garantito, oltre che in cinema, teatri, stadi. Si tratta di una delle misure per contenere l’aumento dei contagi da Covid 19 in Italia. Scendendo nello specifico questi dispostivi sono obbligatori gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati. Le Mascherine ffp2 sono obbligatorie per accedere agli eventi sportivi che si svolgono all’aperto e al chiuso e per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con il decreto della vigilia di Natale lesono diventate obbligatorie in Italia a bordo di aerei e treni dove il tempo di permanenza può essere lungo, e anche sui mezzi pubblici dove il distanziamento non può essere garantito, oltre che in cinema, teatri, stadi. Si tratta di una delle misure per contenere l’aumento dei contagi da Covid 19 in Italia. Scendendo nello specifico questi dispostivi sono obbligatori gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati. Lesono obbligatorie per accedere agli eventi sportivi che si svolgono all’aperto e al chiuso e per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a ...

Agenzia_Ansa : FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farm… - fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - Corriere : Quanto ci proteggono le mascherine Ffp2 contro il Covid (anche con la variante Omicron)? - Maxitaly69 : #mascherine #FFP2 Ma #Figliuolo è del mestiere? Non sembra... Io me le farò spedire dalla #Lituania, dove costano 0… - TSTARANTO : Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine ffp2 a 75 centesimi -